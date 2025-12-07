di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver perso la prima gara stagionale a Parma, prova a rifarsi subito ospitando il Cesena nel match casalingo valevole per l’undicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 15: sintesi e moviola. 7? GOL ANNULLATO A ELLIOT- Bella iniziativa di Nobile, destro secco e sulla ribattuta Elliot spinge in rete. Tutto fermo, era fuorigioco 4? Squadre a specchio in queste prime fasi 1? Fischio d’inizio Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 15 0-0 LIVE: al via il match!