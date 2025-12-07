Juventus Altafini Frattesi è l’ideale per la mediana bianconera

Ilprimatonazionale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Altafini José Altafini ha parlato in vista del match di questa sera. Il fuoriclasse brasiliano, con un passato diviso tra Napoli e Juventus,  ha 87 anni ma vive ancora al massimo la sfida tra le due squadre in cui ha costruito la sua leggenda. Altafini ha parlato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus altafini frattesi 232 l8217ideale per la mediana bianconera

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Altafini “Frattesi è l’ideale per la mediana bianconera”

Scopri altri approfondimenti

Juventus, Altafini: “Napoli sfida per uomini florti”

juventus altafini frattesi 232“Se la Juve vince a Napoli rientra per lo Scudetto. Frattesi sarebbe ideale per la mediana bianconera" - Jos&#232; Altafini: "Spalletti sta aggiustando la squadra, ma ha bisogno di rinforzi. Riporta msn.com

Altafini: "Inter o Juventus? Il vero avversario del Napoli &#232; un altro". Poi la profezia sul futuro di Frattesi - In occasione della sfida speciale Tuttosport ha intervistato un doppio grande ex, Jose ... Secondo msn.com

Calciomercato Juventus News/ Prima le cessioni, poi l’assalto a un top in mediana! (oggi 17 luglio 2025) - I gol pesantissimi in Champions League, contro Bayern Monaco e Barcellona, avevano fatto rientrare la situazione ma già a gennaio Frattesi avrebbe potuto lasciare l’Inter, con la Roma in pressing per ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Altafini Frattesi 232