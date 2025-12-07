Juventus a Napoli toccata e fuga | la soluzione logistica studiata per alleggerire il più possibile la pressione

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

tra il Maradona e la Champions. La  Juventus  ha messo in atto una  modifica significativa  al suo  normale programma di viaggio  per affrontare il  big match  di campionato contro il  Napoli. La decisione,  già anticipata  nei giorni scorsi, è finalizzata a  minimizzare l’impatto  della pressione ambientale e a concentrarsi immediatamente sul  prossimo impegno europeo. Viaggio lampo e iter insolito per la squadra. La  squadra bianconera  partirà questa mattina dall’aeroporto di  Caselle, con destinazione  Napoli, per la sfida del  Maradona  in programma alle  20:45. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus a napoli toccata e fuga la soluzione logistica studiata per alleggerire il pi249 possibile la pressione

© Juventusnews24.com - Juventus, a Napoli toccata e fuga: la soluzione logistica studiata per alleggerire il più possibile la pressione

Leggi anche questi approfondimenti

juventus napoli toccata fugaJuve, toccata e fuga a Napoli: il retroscena della scelta di Spalletti e l'attesa risposta del gruppo - La partenza solo domenica mattina, il rientro subito dopo la partita e la protezione della squadra: come leggere la decisione dell'allenatore bianconero ... msn.com scrive

Juventus, trasferta in giornata a Napoli per evitare clacson e insulti - La Juventus ha deciso di partire solo il 7 dicembre per Napoli per evitare di stare troppo tempo in un ambiente ostile ... Da it.blastingnews.com

juventus napoli toccata fugaNiente ritiro per la Juventus, dal nord piovute solite schifezze su Napoli: che vergogna - La sede storica dei bianconeri in città è stato sempre l'Hotel Parker's di Corso Vittorio Ema ... Lo riporta msn.com

juventus napoli toccata fugaRepubblica - Volo charter domattina: decisione della Juventus e non di Spalletti, il motivo - Vi abbiamo raccontato in anteprima la scelta della Juventus di Spalletti di non fare ritiro a Napoli, alla vigilia della sfida di domani sera. Riporta msn.com

Serie A, le squadre iniziano i ritiri ma il calciomercato accentua le distanze. Napoli già in fuga? La situazione delle big - L'eliminazione di Juventus e Inter, uscite dagli ottavi di finale del Mondiale per Club a inizio luglio, ha ufficialmente chiuso la stagione sportiva delle squadre italiane e il tutto è avvenuto pochi ... Come scrive ilmessaggero.it

Il Napoli può tentare la fuga: la classifica aggiornata di Serie A - I pareggi del Como contro la Cremonese e della Juventus contro l'Atalanta hanno mosso solo in parte la classifica. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Napoli Toccata Fuga