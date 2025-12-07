Juventus a Napoli toccata e fuga | la soluzione logistica studiata per alleggerire il più possibile la pressione

tra il Maradona e la Champions. La Juventus ha messo in atto una modifica significativa al suo normale programma di viaggio per affrontare il big match di campionato contro il Napoli. La decisione, già anticipata nei giorni scorsi, è finalizzata a minimizzare l’impatto della pressione ambientale e a concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno europeo. Viaggio lampo e iter insolito per la squadra. La squadra bianconera partirà questa mattina dall’aeroporto di Caselle, con destinazione Napoli, per la sfida del Maradona in programma alle 20:45. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, a Napoli toccata e fuga: la soluzione logistica studiata per alleggerire il più possibile la pressione

