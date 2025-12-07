Julia Scheib torna a vincere nel gigante di Tremblant Conferma Della Mea Zenere paga la tensione

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Julia Scheib pareggia i conti nel duello con Alice Robinson e si prende la vittoria nel secondo gigante di Tremblant. L’austriaca conquista il suo secondo successo stagionale dopo quello di Soelden e lo fa in rimonta, sfruttando anche gli errori della neozelandese. Qualche rimpianto in casa Italia perchè Asja Zenere non è riuscita a confermarsi dopo una strabiliante prima manche, ma comunque è una buona prestazione di squadra per le azzurre. A vincere dunque è stata Scheib, che ha fatto la differenza soprattutto nella prima ed ultima parte del tracciato, difendendosi egregiamente sul ripido. Al secondo posto ha concluso la svedese Sara Hector, che ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche, dove ha recuperato poi cinque posizioni, concludendo a 57 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

