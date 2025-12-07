Jonathan Swift risonanze nel qui e ora di un telaio inossidabile
Strana sorte quella dei Viaggi di Gulliver. Molti di noi li hanno letti per la prima volta in edizioni ridotte o ne ricordano gli adattamenti a fumetti. E negli innumerevoli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno, una nuova edizione di "I viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift per Einaudi editore. Un gioiello impreziosito dalle illustrazioni di #LorenzoMattotti e dalla traduzione di #AnnaNadotti - facebook.com Vai su Facebook
#VoceEDelizia 30/11 “Quando un vero genio fa la sua comparsa nel mondo, lo riconoscerai dal fatto che tutti gli idioti si coalizzano contro di lui.” Jonathan Swift - Nato oggi - Scrittore Art Franz Skarbina Vai su X