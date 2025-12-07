John Cusack | La maggior parte dei film oggi fa schifo ma rivela l’unico sequel che vorrebbe fare
La star di Alta fedeltà critica pesantemente i film prodotti in quest'epoca storica ma vorrebbe tornare sul grande schermo con un sequel di uno suo successo. John Cusack ha partecipato ad una proiezione di uno dei suoi successi più importanti, Non per soldi. ma per amore, e ha rilasciato diverse dichiarazioni soprattutto sui film che escono al cinema in quest'epoca storica e su un sequel che vorrebbe realizzare. In vista non c'è sicuramente un seguito di Non per soldi. ma per amore, tuttavia un altro lungometraggio molto apprezzato dai fan sarebbe perfetto per un sequel, secondo il parere della star di Serendipity e Alta fedeltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Alta Fedeltà è un film del 2000 di genere Commedia/Drammatico/Musicale, diretto da Stephen Frears, con John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Lisa Bonet, Catherine Zeta-Jones. Durata 113 minuti. Titolo originale: High Fidelity. In onda oggi alle - facebook.com Vai su Facebook
