Jo Nesbø | Ero come Inzaghi ma mi ruppi il crociato Nel 1982 odiai Paolo Rossi poi

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scrittore norvegese ha giocato nelle giovanili del Molde: "Ero astuto, tecnico, veloce, una primadonna con la fascetta nei capelli come Borg, sarei arrivato in Premier. Il calcio mi ha insegnato che c’è più poesia nella sconfitta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

