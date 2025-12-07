Jo Nesbø | Ero come Inzaghi ma mi ruppi il crociato Nel 1982 odiai Paolo Rossi poi

Lo scrittore norvegese ha giocato nelle giovanili del Molde: "Ero astuto, tecnico, veloce, una primadonna con la fascetta nei capelli come Borg, sarei arrivato in Premier. Il calcio mi ha insegnato che c’è più poesia nella sconfitta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jo Nesbø: "Ero come Inzaghi, ma mi ruppi il crociato. Nel 1982 odiai Paolo Rossi, poi..."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lo scrittore norvegese ha giocato nelle giovanili del Molde: "Ero astuto, tecnico, veloce, una primadonna con la fascetta nei capelli come Borg, sarei arrivato in Premier. Il ... - Lo scrittore norvegese ha giocato nelle giovanili del Molde: "Ero astuto, tecnico, veloce, una primadonna con la fascetta nei capelli come Borg, sarei arrivato in Premier. Da msn.com