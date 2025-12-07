JNPR | l’aperitivo senza alcol

Un colore arancio brillante, l’aroma inconfondibile degli agrumi, quella nota amara che pizzica il palato. È lo spritz, ma stavolta senza una goccia di alcol. SPRZ N°1, il nuovo aperitivo targato JNPR, arriva nelle case e nei locali italiani per ridefinire il rituale dell’happy hour, mantenendo intatta l’anima del drink più amato dagli italiani. Quando l’aperitivo incontra il benessere. Sono 15,4 milioni gli italiani che oggi scelgono bevande analcoliche anche quando potrebbero ordinare un drink tradizionale. Un fenomeno che va ben oltre il Dry January, la sfida di astenersi dall’alcol per tutto gennaio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

