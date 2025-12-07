Jessica Alba ricorda l’umiliante scena di nudo ne I Fantastici Quattro e dei suoi progetti futuri
Jessica Alba ha ricordato di aver girato una scena “umiliante” nell’adattamento Marvel del 2005 de “ I Fantastici Quattro ” di Tim Story, durante una presentazione al Red Sea Film Festival venerdì. Alla domanda sui suoi ricordi delle riprese, ha risposto che la sua “ scena meno preferita ” è stata quella in cui il personaggio di Sue Storm riappare completamente nudo su un ponte. “Ho pensato che fosse orribile”, ha detto. “ È stato molto umiliante nella vita reale. Sono cresciuta in una famiglia piuttosto conservatrice e sono una persona piuttosto modesta. Ho temuto quella scena per settimane. Ho molti ricordi poco piacevoli da quei giorni “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Jessica Alba e Danny Ramirez mano nella mano a New York: la love story è ufficiale
Jessica Alba di nuovo innamorata: alla New Fashion Week splende insieme a Danny Ramirez
Jessica Alba celebra le figlie “mini me”: «Le mie maestre e migliori amiche»
Ho pensato che fosse orribile. È stato molto umiliante nella vita reale. Sono cresciuta in una famiglia piuttosto conservatrice e sono una persona piuttosto pudica. Ho temuto quella scena per settimane. Ho molti traumi legati a quei giorni. " Jessica Alba ha cond - facebook.com Vai su Facebook
Jessica Alba, Nina Dobrev, Rita Ora at The Red Sea International Film Festival 2025 #JessicaAlba #NinaDobrev #RitaOra @jessicaalba @nina @RitaOra Via hawtcelebs Via Tristan Fewings/Getty Images Via Daniele Venturelli/Getty Images Vai su X
Jessica Alba e l’umiliante scena di nu*o in Fantastici 4 - Ospite del Red Sea Film Festival, Jessica Alba ha ricordato l'umiliante scena di nu*o avvenuta in Fantastici 4 ... lascimmiapensa.com scrive
"Mi sono sentita umiliata": Jessica Alba ricorda la scena di nudo in Fantastici 4 - L'attrice ha criticato duramente la scena di nudo che compare nel primo dei due cinecomic in cui ha interpretato il ruolo della Donna Invisibile ammettendo di essersi sentita umiliata sul set ... Come scrive movieplayer.it
Fantastici 4, Jessica Alba critica la scena di nudo del film originale: "Fu umiliante" - L'attrice dell'originale Donna Invisibile ha raccontato alcuni retroscena sul film dei Fantastici Quattro della Fox. Come scrive cinema.everyeye.it