Jessica Alba ha ricordato di aver girato una scena “umiliante” nell’adattamento Marvel del 2005 de “ I Fantastici Quattro ” di Tim Story, durante una presentazione al Red Sea Film Festival venerdì. Alla domanda sui suoi ricordi delle riprese, ha risposto che la sua “ scena meno preferita ” è stata quella in cui il personaggio di Sue Storm riappare completamente nudo su un ponte. “Ho pensato che fosse orribile”, ha detto. “ È stato molto umiliante nella vita reale. Sono cresciuta in una famiglia piuttosto conservatrice e sono una persona piuttosto modesta. Ho temuto quella scena per settimane. Ho molti ricordi poco piacevoli da quei giorni “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jessica Alba ricorda l’umiliante scena di nudo ne “I Fantastici Quattro” e dei suoi progetti futuri