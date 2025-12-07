Jessica Alba ricorda l’umiliante scena di nudo ne I Fantastici Quattro e dei suoi progetti futuri

Jessica Alba ha ricordato di aver girato una scenaumiliante” nell’adattamento Marvel del 2005 de “ I Fantastici Quattro ” di Tim Story, durante una presentazione al Red Sea Film Festival venerdì. Alla domanda sui suoi ricordi delle riprese, ha risposto che la sua “ scena meno preferita ” è stata quella in cui il personaggio di Sue Storm riappare completamente nudo su un ponte. “Ho pensato che fosse orribile”, ha detto. “ È stato molto umiliante nella vita reale. Sono cresciuta in una famiglia piuttosto conservatrice e sono una persona piuttosto modesta. Ho temuto quella scena per settimane. Ho molti ricordi poco piacevoli da quei giorni “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

