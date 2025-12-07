Jeda ha le idee chiare su questo bianconero | Diventerà un giocatore top ma deve ancora dimostrare tanto A chi ha fatto riferimento!

Jeda, ex attaccante, si è espresso così a proposito di Yildiz e McTominay nel giorno di Napoli Juve. Ecco cosa ha detto. Intervistato da Radio TV Serie A nel giorno di Napoli Juve, l’ex attaccante Jeda ha messo così a confronto le stelle delle due squadre: Scott McTominay e Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni. YILDIZ E MCTOMINAY – «È pesato un po’ sul fattore fisico. Uno va a vedere e pensa che Yildiz essendo un giocatore molto tecnico, è un giocatore che comunque dribbla molto bene, cioè può essere che quelle qualità possono essere molto più di McTominay. Però io ho avuto modo di seguire McTominay, è un giocatore che ha vinto poi il campionato col Napoli ed ha dimostrato di essere un giocatore top, secondo me è un giocatore internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

