Jannik Sinner ad Abu Dhabi per il GP di F1 | hot lap con Kimi Antonelli sul circuito di Yas Marina
Cala il sipario sulla stagione di F1 e, come era accaduto l’anno scorso, nel paddock di Yas Marina ci sarà un appassionato speciale a seguire il GP di Abu Dhabi, il cui è inizio è previsto per le 14.00 e deciderà le sorti del Mondiale 2025 piloti. Il riferimento è a Jannik Sinner, desideroso di concedersi una giornata di svago con il proprio staff al seguito e insieme alla sua fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. Jannik ha già iniziato i propri allenamenti a Dubai, nell’ottica della stagione 2026 di tennis che avrà negli Australian Open il primo impegno importante (18 gennaio-1° febbraio). 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner ad Abu Dhabi, Formula 1 e show in pista: Laila Hasanovic con papà Hanspeter e il fratello Mark - Stamattina il campione italiano ha fatto un tour d'onore nel circuito di F1, coronato da un giro di pista al fianco del pilota Mercedes Kimi Antonelli. Si legge su libero.it
Sinner show ad Abu Dhabi: visita al paddock con Laila Hasanovic e giro di pista con Kimi Antonelli - A Jannik Sinner ad Abu Dhabi ( in vista dell'ultimo atto della Formula 1) brillavano gli occhi come quando, sul cemento di Melbourne o sul rosso di Roma, sente che sta per succedere qualcosa di specia ... Segnala tuttosport.com
Sinner e Laila Hasanovic al Gp di F1 ad Abu Dhabi: tifosi in delirio - Il numero due del mondo assisterà all'ultimo Gran Premio della stagione di Formula Uno insieme alla compagna e al suo team ... Segnala corrieredellosport.it