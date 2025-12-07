Cala il sipario sulla stagione di F1 e, come era accaduto l’anno scorso, nel paddock di Yas Marina ci sarà un appassionato speciale a seguire il GP di Abu Dhabi, il cui è inizio è previsto per le 14.00 e deciderà le sorti del Mondiale 2025 piloti. Il riferimento è a Jannik Sinner, desideroso di concedersi una giornata di svago con il proprio staff al seguito e insieme alla sua fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. Jannik ha già iniziato i propri allenamenti a Dubai, nell’ottica della stagione 2026 di tennis che avrà negli Australian Open il primo impegno importante (18 gennaio-1° febbraio). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner ad Abu Dhabi per il GP di F1: hot lap con Kimi Antonelli sul circuito di Yas Marina