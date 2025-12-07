james gunn annuncia data uscita del teaser trailer di supergirl

Prime immagini e anticipazioni sul nuovo trailer di Supergirl. Una delle produzioni più attese del universo DC sta per svelare i primi dettagli ufficiali: il primo teaser trailer di Supergirl è in fase di preparazione e sarà pubblicato entro la settimana dell’8 dicembre 2025. conferma della data di uscita del teaser trailer. Il regista James Gunn ha annunciato ufficialmente che il rooftop di questa fase promozionale sarà raggiunto entro la prima settimana di dicembre. La presentazione offrirà ai fan un primo assaggio del nuovo film dedicato a Supergirl, interpretata da Milly Alcock. anticipazioni sul contenuto del trailer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

