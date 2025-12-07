James Gunn annuncia data uscita del teaser trailer di supergirl

Jumptheshark.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime immagini e anticipazioni sul nuovo trailer di Supergirl. Una delle produzioni più attese del universo DC sta per svelare i primi dettagli ufficiali: il primo teaser trailer di Supergirl è in fase di preparazione e sarà pubblicato entro la settimana dell’8 dicembre 2025. conferma della data di uscita del teaser trailer. Il regista James Gunn ha annunciato ufficialmente che il rooftop di questa fase promozionale sarà raggiunto entro la prima settimana di dicembre. La presentazione offrirà ai fan un primo assaggio del nuovo film dedicato a Supergirl, interpretata da Milly Alcock. anticipazioni sul contenuto del trailer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

james gunn annuncia data uscita del teaser trailer di supergirl

© Jumptheshark.it - James Gunn annuncia data uscita del teaser trailer di supergirl

Approfondisci con queste news

James Gunn risponde ai rumors su Brainiac in Superman: Man Of Tomorrow

Batman si rinnova per il stile di james gunn

Strutture di potere nel dcu: governo, corporation e metahumans spiegate da james gunn

Superman: Man of Tomorrow – James Gunn Annuncia il Sequel per il 2027 - James Gunn ha ufficialmente svelato il titolo e la data di uscita del sequel del suo Superman, confermando che Man of Tomorrow arriverà nei cinema il 9 luglio 2027. Secondo mangaforever.net

Man of Tomorrow: James Gunn annuncia il nuovo film di Superman per il 9 luglio 2027 - amministratore delegato di DC Studios, ha scelto i suoi canali social per svelare il titolo e la data d’uscita del nuovo capitolo della saga su Superman: Man of Tomorrow uscirà nelle ... Si legge su it.blastingnews.com

James Gunn annuncia Man of Tomorrow, sequel di Superman con ritorni e sorprese - James Gunn non perde tempo: Man of Tomorrow, sequel diretto del suo Superman, è stato ufficialmente annunciato e uscirà il 9 luglio 2027. Da it.ign.com

Cerca Video su questo argomento: James Gunn Annuncia Data