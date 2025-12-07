Ivana Spagna sull’ex marito Patrick Debort | Un colpo di fulmine fortissimo ma il matrimonio durò sette giorni
Nel 1992 Ivana Spagna si è unita in matrimonio con Patrick Debort, ex modello e produttore musicale, che ha conosciuto a Parigi. I due si conoscono grazie allo zampino di Sandy Marton e scatta un vero e proprio colpo di fulmine che li spinge a fare una vera e propria pazzia. In merito al loro primo incontro, la cantante ha raccontato a Vieni da Me: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato” “Mi cercò quando vivevo a Los Angeles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tale e Quale Show 2025: da Ivana Spagna a Celine Dion, le imitazioni del 17 ottobre
ANSA scambia Ivana Spagna con Wanda Fisher: scoppia la lite social alla camera ardente di Ornella Vanoni
“Ma come”. Il Tg5 intervista Ivana Spagna alla camera ardente di Ornella Vanoni, poi si scopre chi era davvero
Se volete ridere......o piangere.... per mettere la pappa senza forzare la gamba!!? #catsofinstagram #mylife #ivanaspagna #catslife #ilovecat - facebook.com Vai su Facebook
"Ivana Salerni" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ivana Spagna, ex marito e comagno/ Dal matrimonio lampo con Patrick Debort alla rottura con Ugo Cerruti - Ivana Spagna torna a parlare del suo passato amoroso: dalla storia d'amore flash con Patrick Debort alla separazione da Ugo Cerruti ... Segnala ilsussidiario.net
Ivana Spagna, chi è: il matrimonio lampo con l’ex marito Patrick Debort/ Durato appena una settimana - Ivana Spagna, chi è: la lunga storia d'amore con Ugo Cerruti arrivata dopo la fine del matrimonio lampo con Patrick Debort. Lo riporta ilsussidiario.net