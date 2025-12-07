Nel 1992 Ivana Spagna si è unita in matrimonio con Patrick Debort, ex modello e produttore musicale, che ha conosciuto a Parigi. I due si conoscono grazie allo zampino di Sandy Marton e scatta un vero e proprio colpo di fulmine che li spinge a fare una vera e propria pazzia. In merito al loro primo incontro, la cantante ha raccontato a Vieni da Me: “Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato” “Mi cercò quando vivevo a Los Angeles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ivana Spagna sull’ex marito Patrick Debort: “Un colpo di fulmine fortissimo, ma il matrimonio durò sette giorni”