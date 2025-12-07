Iva e lotta all’evasione | ottobre record per il fisco

Non si arresta la corsa delle entrate tributarie. E grazie anche allo sprint del mese di ottobre le casse pubbliche fanno il pieno. Nei primi 10 mesi il getttito supera i 471 miliardi, con un incremento di oltre 9,3 miliardi rispetto al 2024. A trainare sono soprattutto le imposte indirette, con l’Iva alimentata dall’inflazione e consumi; mentre su quelle dirette pesa dell’effetto del taglio del cuneo. Bene anche la lotta all’evasione, che da inizio anno ha garantito un gettito complessivo superiore ai 12 miliardi. L’ultimo dato certificato dal Bollettino delle entrate tributarie del Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia è il gettito di 44,6 miliardi (+2,2%) messo a segno ad ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iva e lotta all’evasione: ottobre record per il fisco

