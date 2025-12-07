Italjet Dragster 700 | tre giri a Imola con il più estremo degli scooter a marce

Moto o scooter, è questo il dilemma. Certo è che l' Italjet Dragster 700 Twin è un mezzo fuori dal comune. Ha le sembianze di uno scooter, ma componentistica da moto sportiva. In primis il cambio, 6 marce con frizione azionabile tramite classica leva nella parte sinistra del manubrio. E poi il motore: bicilindrico 4T da 692 cc, 68 Cv e 70 Nm di coppia. Quanto basta per arrivare a staccare a oltre 190 kmh alla Rivazza. Anche la ciclistica è da moto, sebbene le differenze con una sportiva siano evidenti quando si alza un poco il ritmo. Ma Italjet Dragster 700 Twin non vuole fare concorrenza alle sportive; semmai, vuole strizzare l'occhiolino a chi è alla ricerca di un mezzo anticonformista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

