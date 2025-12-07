Italiano post Lazio Bologna | Siamo stati bravi Un punto all’Olimpico lo accolgo bene loro sono in grande crescita ho visto le ultime partite

Italiano post Lazio Bologna: il commento del tecnico dei rossoblù sul pareggio dell’Olimpico della quattordicesima giornata Dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di SkySport, soffermandosi su emozioni, scelte tecniche e risposte della squadra in un periodo fitto di impegni. SUL PAREGGIO CONTRO LA LAZIO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Italiano post Lazio Bologna: «Siamo stati bravi. Un punto all'Olimpico lo accolgo bene, loro sono in grande crescita, ho visto le ultime partite»

