Italiano accoltellato nel centro di Innsbruck dopo una discussione
La vittima dell’aggressione a coltellate avvenuta ieri mattina, sabato 6 dicembre, nella centralissima Kärntner Straße di Innsbruck, è un italiano di 34 anni, ferito in seguito a una lite con il suo aggressore.Secondo quanto emerso, l’aggressore avrebbe cercato per ben tre volte di accoltellare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
