Italian Uppercut #214 – SAJ Final Bout #4 Report

Zonawrestling.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report del buon Motro di  SAJFinal Bout #4”  andato in scena Sabato 29 Novembre a Cesate (MI). Buongiorno e benvenuti a tutti da Motro! Quest’oggi la SAJ wrestling presenta la sua quarta edizione del suo show più importante, Final Bout. Record di spettatori per lo Sporting Cesate, almeno 150 persone sono presenti tra il pubblico (Parliamo di numeri raddoppiati rispetto al 2024). Ma ora si comincia: Match #1 – Scramble Match for SAJ Combat Championship Tournament – Finale Goro vs Irene vs Ivan Sanzio vs Gabriel Grip vs Man Like DeReiss La finale del Torneo altro non è che un fatal 5-way: Goro (favorito e finalista del torneo) si trova davanti non uno, ma ben quattro sfidanti a sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

italian uppercut 214 8211 saj final bout 4 report

© Zonawrestling.net - Italian Uppercut #214 – SAJ Final Bout #4 Report

Altri contenuti sullo stesso argomento

Italian Uppercut #207 – SAJ Rashomon Report

Italian Uppercut #208 – TCW 200 Report

Italian Uppercut #211 – Bestya Wrestling Imperium Report

Cerca Video su questo argomento: Italian Uppercut 214 8211