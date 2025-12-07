Italian Uppercut #214 – SAJ Final Bout #4 Report
Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report del buon Motro di SAJ “Final Bout #4” andato in scena Sabato 29 Novembre a Cesate (MI). Buongiorno e benvenuti a tutti da Motro! Quest’oggi la SAJ wrestling presenta la sua quarta edizione del suo show più importante, Final Bout. Record di spettatori per lo Sporting Cesate, almeno 150 persone sono presenti tra il pubblico (Parliamo di numeri raddoppiati rispetto al 2024). Ma ora si comincia: Match #1 – Scramble Match for SAJ Combat Championship Tournament – Finale Goro vs Irene vs Ivan Sanzio vs Gabriel Grip vs Man Like DeReiss La finale del Torneo altro non è che un fatal 5-way: Goro (favorito e finalista del torneo) si trova davanti non uno, ma ben quattro sfidanti a sorpresa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italian Uppercut #207 – SAJ Rashomon Report
Italian Uppercut #208 – TCW 200 Report
Italian Uppercut #211 – Bestya Wrestling Imperium Report
Nuovo appuntamento con #ItalianUppercut, con il Report Report di “Extreme Resolution 2025” della TCW Total Combat Wrestling Official. - facebook.com Vai su Facebook