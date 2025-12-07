Italia terremoto La terra trema ancora | la magnitudine Ancora!
Il territorio torna a tremare lungo la costa garganica, dove lo sciame sismico che da mesi attraversa l’area non accenna a fermarsi. Questa mattina, alle 10:53, la rete dell’ Ingv ha registrato un nuovo terremoto di magnitudo 2.7 a una profondità di 10 chilometri, in mare, poco distante dal punto già monitorato negli ultimi giorni. Un movimento netto, localizzato con precisione tra mare aperto e linea costiera, che riporta l’attenzione su una zona da sempre considerata sensibile. L’epicentro si colloca infatti a 13 chilometri da Lesina, l’abitato più vicino, seguito da San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale, Apricena e Isole Tremiti, tutti entro un raggio di venti chilometri dalla scossa principale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
