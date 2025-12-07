Italia promossa agli Europei di nuoto | le punte si confermano ed emergono volti nuovi

Calato il sipario della penultima giornata di gare a Lublino, dove si stanno svolgendo gli Europei di nuoto in vasca corta, la conclusione è netta: da quest’Italia non si possono nominare delusioni. Tutti, dal primo all’ultimo, hanno dato il meglio di sé non solo a parole, ma a suon di bracciate. L’impegno è stato evidente non solo a livello cronometrico o di posizionamento, ma proprio nella qualità della nuotata e nell’atteggiamento. Le “delusioni” azzurre si contano sulle dita di mezza mano e sono più attribuibili alle aspettative degli atleti stessi che a noi spettatori sul divano. Partiamo dai nuovi protagonisti, atleti non alla prima presenza internazionale, ma convocati solo a partire dalla stagione scorsa, dove ebbero l’occasione di maturare l’esperienza necessaria che li ha portati a questo successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

