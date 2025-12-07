Italia dominatrice della 4×50 mista maschile a Lublino | gli azzurri nuotano nell’oro agli Europei in vasca corta

Un’Italia che nuota nelloro in questi Europei di vasca corta. A Lublino (Polonia) la chiusura di un’ultima giornata pazzesca con cinque ori all’attivo e 11 podi. L’ultima affermazione è quella della 4×50 mista maschile, una sicurezza per quanto ottenuto nelle ultime edizioni della rassegna continentale nella piscina da 25 metri. Gli azzurri, infatti, hanno conquistato il terzo titolo di fila in questa specialità, in cui vantano anche il primato del mondo. La prestazione non è stata quella del “WR” di 1’29?72 nei Mondiali di Melbourne, ma comunque di spessore, specialmente se si pensa che è arrivata priva degli assi Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, che solitamente avevano dato un grande contributo. 🔗 Leggi su Oasport.it

