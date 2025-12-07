Irandonne corrono senza velo | 2 arresti
0.20 In Iran le donne gareggiano senza velo nella maratona,e vengono arrestati un funzionario di Kish,dove si è svolta la gara podistica, e un dipendente della società organizzatrice. "Indecenza".E' questa l'accusa mossa dalle autorità iraniane agli arrestati per aver permesso che donne gareggiassero senza velo. Nella Repubblica Islamica vige l' obbligo di indossarlo in pubblico. Avviato un "procedimento penale" nei confronti degli organizzatori,sollecitando misure "incisive,deterrenti e intransigenti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
