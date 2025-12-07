Iran migliaia di donne senza hijab alla maratona di Kish | arrestati i due organizzatori

In Iran sono stati arrestati i due principali organizzatori di una maratona tenutasi ieri cui ha partecipato un alto numero di donne senza hijab: lo ha reso noto la Corte rivoluzionaria di Kish, l’isola in cui si è svolto l’evento. Secondo l’agenzia Mehr, uno dei due arrestati è un funzionario dell’organizzazione statale della zona franca di Kish, che verrà sospeso dall’impiego in qualsiasi ente governativo. L’altro è un dipendente di una società privata, che sarà interdetto da qualsiasi incarico legato alla gestione di organizzazioni ed eventi sportivi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

