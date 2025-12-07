IPhone 17 nuovi super scontati | la truffa a Novara

Un iPhone 17, nuovo con la confezione, ad un prezzo super scontato. Sembra troppo bello per essere vero e, in effetti, non è vero. L'amara scoperta l'ha fatta un novarese, che ha trovato un annuncio online su un noto sito di compravendite: era in vendita un nuovissimo iPhone 17, ancora nella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

