Intossicazione da monossido di carbonio durante una partita di volley | la Procura apre un' inchiesta

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per fare luce sull'intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nel palatenda comunale di Zafferana Etnea durante una partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo. A confermarlo, all'Ansa, è stato il procuratore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

