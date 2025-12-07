Inter Women manita al Genoa e classifica rilanciata | Piovani sorride dopo il 5-0
di Lorenzo Vezzaro Inter Women, successo travolgente nell’ottava giornata: dominio sul Genoa e squadra di Piovani ora vicina alla zona alta della classifica. Le Inter Women hanno vissuto un pomeriggio da protagoniste, imponendosi per 5-0 contro il Genoa nella gara dell’ottava giornata di Serie A femminile. La formazione guidata da Gianpiero Piovani, tecnico esperto nel valorizzare il talento offensivo, ha mostrato fin dai primi minuti una superiorità evidente in tutte le fasi di gioco. Partenza sprint delle nerazzurre e primo tempo già decisivo. Il match si apre con il gol al 9’ della fuoriclasse belga Tessa Wullaert, che finalizza con precisione una manovra ben costruita. 🔗 Leggi su Internews24.com
