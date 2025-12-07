Inter Women le parole di Csiszar dopo il 5-0 al Genoa | Conta la prestazione prima del risultato
Inter News 24 Inter Women Csiszar celebra una vittoria netta e guarda già al derby: tra gol, assist, traguardi personali e ambizioni di squadra. Dopo il travolgente 5-0 dell’Inter Women sul Genoa, ha parlato Henrietta Csiszár, centrocampista ungherese e punto di riferimento della squadra nerazzurra. La giocatrice ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club, soffermandosi sull’importanza della prova offerta dalla squadra, sul valore del suo gol e sul traguardo personale delle 100 presenze. Le sue parole raccontano un gruppo in fiducia, consapevole della propria forza e già proiettato verso i prossimi appuntamenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Domenica 2 Novembre diretta Rai Sport, Roma-Inter Women, Maratona di New York, Basket, Volley
Formazioni ufficiali Inter Women Como: le scelte di Piovani e Sottili
Inter Women Como 0-1: l’ex bianconera Alisha Lehmann decide il match con un gol nella ripresa
| Le 23 rossoblù per la sfida contro l’Inter Women La cronaca disponibile su www.buoncalcioatutti.it ? #Genoa #GenoaWomen #InterWomen #SerieAWomen - facebook.com Vai su Facebook
#InterGenoa inizia ora Forza ragazze Vai su X
Inter Women, Csiszar: “100 gare qui qualcosa di speciale. Il derby col Milan…” - 0 contro il Genoa in questo turno di campionato di Inter Women ... Come scrive msn.com
Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa - La solita Tessa Wullaert trascina l’Inter alla netta vittoria sul Genoa nella prima gara della domenica di Serie A Women contro un Genoa che non. Da tuttomercatoweb.com
Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa - Prova importante da parte delle ragazze di Piovani davanti al pubblico di casa nel match di campionato di questo pomeriggio ... msn.com scrive