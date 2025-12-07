Inter News 24 Inter Women Csiszar celebra una vittoria netta e guarda già al derby: tra gol, assist, traguardi personali e ambizioni di squadra. Dopo il travolgente 5-0 dell’Inter Women sul Genoa, ha parlato Henrietta Csiszár, centrocampista ungherese e punto di riferimento della squadra nerazzurra. La giocatrice ha commentato la prestazione ai canali ufficiali del club, soffermandosi sull’importanza della prova offerta dalla squadra, sul valore del suo gol e sul traguardo personale delle 100 presenze. Le sue parole raccontano un gruppo in fiducia, consapevole della propria forza e già proiettato verso i prossimi appuntamenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Women, le parole di Csiszar dopo il 5-0 al Genoa: «Conta la prestazione prima del risultato»