Inter News 24 Inter Women Genoa certifica il momento di crescita delle nerazzurre: dopo il netto 5-0 in campionato, Piovani sottolinea il valore del successo. Dopo la larga vittoria per 5-0 contro il Genoa, arrivata al termine di una prestazione convincente sotto ogni aspetto, Gianpiero Piovani, allenatore dell’ Inter Women, ha affidato ai microfoni di Inter TV le sue sensazioni. Il tecnico ha voluto premiare il lavoro delle sue ragazze, sottolineando come questo successo rappresenti molto più di un semplice risultato: è un segnale forte, verso l’interno e verso le avversarie. SEGNALE AL CAMPIONATO – «Alle ragazze avevo detto che, se avessimo voluto dare valore alla partita di Roma contro la Lazio, oggi avremmo dovuto fare una grande prestazione e vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Women Genoa, Piovani esalta il gruppo: «Il nostro campionato iniziava oggi perché recuperavamo 3-4 giocatrici»