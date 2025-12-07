Inter Women Genoa Piovani esalta il gruppo | Il nostro campionato iniziava oggi perché recuperavamo 3-4 giocatrici
Inter News 24 Inter Women Genoa certifica il momento di crescita delle nerazzurre: dopo il netto 5-0 in campionato, Piovani sottolinea il valore del successo. Dopo la larga vittoria per 5-0 contro il Genoa, arrivata al termine di una prestazione convincente sotto ogni aspetto, Gianpiero Piovani, allenatore dell’ Inter Women, ha affidato ai microfoni di Inter TV le sue sensazioni. Il tecnico ha voluto premiare il lavoro delle sue ragazze, sottolineando come questo successo rappresenti molto più di un semplice risultato: è un segnale forte, verso l’interno e verso le avversarie. SEGNALE AL CAMPIONATO – «Alle ragazze avevo detto che, se avessimo voluto dare valore alla partita di Roma contro la Lazio, oggi avremmo dovuto fare una grande prestazione e vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 2 Novembre diretta Rai Sport, Roma-Inter Women, Maratona di New York, Basket, Volley
Formazioni ufficiali Inter Women Como: le scelte di Piovani e Sottili
Inter Women Como 0-1: l’ex bianconera Alisha Lehmann decide il match con un gol nella ripresa
| Inter VS Genoa ? Vittoria netta dell’Inter in casa ? #SerieAWomenAthora - facebook.com Vai su Facebook
#InterGenoa inizia ora Forza ragazze Vai su X
Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani - Il tecnico delle nerazzurre Piovani per questa gara dopo la sosta per le nazionali. Riporta tuttomercatoweb.com
INTER-GENOA 5-0 FINALE LIVE MATCH SERIE A WOMEN - Genoa, ottava giornata del campionato Serie A Women: ore 12:30 ... Come scrive pianetagenoa1893.net
Inter Women, vittoria rotonda: 5-0 casalingo al Genoa - Prova importante da parte delle ragazze di Piovani davanti al pubblico di casa nel match di campionato di questo pomeriggio ... Secondo msn.com