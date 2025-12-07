Inter U18 schiacciasassi a Cagliari | 1-4 e sesto successo di fila Vukoje show

Inter News 24 Inter U18 continua la sua corsa in vetta: i ragazzi di Fautario travolgono il Cagliari in trasferta, centrano la sesta vittoria consecutiva. Non si arresta la marcia dell’Inter U18, guidata da Fautario, tecnico che sta dando un’identità precisa e vincente al gruppo nerazzurro. Sul campo del Cagliari, i baby interisti si impongono con un netto 1-4, confermandosi una delle formazioni più in forma del campionato e dimostrando solidità, qualità e grande personalità anche lontano da casa. Protagonista assoluto del match è Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino classe 2007, che firma una prestazione da incorniciare. 🔗 Leggi su Internews24.com

