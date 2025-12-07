Inter rebus Carboni | possibile il rientro a gennaio

Reduce dalla vittoria per 4-0 con il Como, per l’Inter è arrivato il momento di godersi questa domenica da prima in classifica, aspettando le rivali. I nerazzurri hanno messo a referto un successo convincente, con una prova di alto livello sotto ogni aspetto. L’obiettivo è quello di staccare momentaneamente la spina, per poi pensare al prossimo impegno di Champions League. La gara con il Liverpool- in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza – diventa determinante per rimanere nella top 8 del girone unico della Coppa Campioni. Una sfida estremamente delicata, contro un cliente che sta vivendo un momento difficile. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, rebus Carboni: possibile il rientro a gennaio

