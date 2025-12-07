Inter Miami festa senza freni | c' è anche David Beckham Messi si scatena così

Dopo la vittoria per 3-1 sul Vancouver nella finale dell'Mls, i campioni dell'Inter Miami festaggiano come non mai negli spogliatoi, insieme al presidente David Beckham. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter Miami, festa senza freni: c'è anche David Beckham, Messi si scatena così

Altre letture consigliate

I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto

MLS Cup Playoffs — Inter Miami 3–1 Nashville: doppietta di Messi, Herons avanti 1–0 nella serie

Nashville batte l’Inter Miami 2–1: serie in parità, tutto rimandato alla “bella”

Dopo la vittoria in MLS, nello spogliatoio dell'Inter Miami è scoppiata la festa! #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

MLS'te sampiyon Lionel Messi'li Inter Miami! ensonhaber.com/kralspor/dunya… Vai su X

Messi infinito e da record: l’Inter Miami conquista la Mls e Leo alza il 48° trofeo in carriera! - L'argentino trascina il club di Beckham in finale con una partita da fenomeno. Da tuttosport.com

Mls, Messi-show nel trionfo dell’Inter Miami: due assist in finale e miglior giocatore del torneo. È il 48° trofeo in carriera - Dopo la Liga con il Barcellona e la Ligue 1 con il Psg, ha vinto anche la Mls. Da msn.com

Mls, Messi leggenda: Miami vince la finale con Vancouver, 48esimo titolo per la pulce, nessuno come lui - La Pulce conquista il 48° titolo della sua carriera e fa felice pure David Beckham. Secondo sport.virgilio.it