Inter Miami campione MLS Messi trionfa

(Adnkronos) – L'Inter Miami di Leo Messi trionfa nella MLS. La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. In finale, Miami supera 3-1 i Vancouver Whitecaps. L'Inter apre le marcature all'8' con l'autorete di Ocampo. I canadesi pareggiano al 60' con Ali Ahmed. Inter Miami avanti di nuovo al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

L’Inter Miami vince la finale della MLS Cup, i play-off che assegnano il titolo nel campionato statunitense La squadra di Leo Messi batter per 3-1 il Vancouver Whitecaps di Thomas Müller grazie all’autogol di Ocampo e alle reti di De Paul e Allende Si trat - facebook.com Vai su Facebook

Asist: Messi Gol: De Paul MLS Finali | 71' Inter Miami 2-1 Vancouver Vai su X

Messi campione, vince la Mls con l'Inter Miami di Mascherano: decisivi De Paul e Allende - L'ex fuoriclasse di Barcellona e Psg conquista il 47esimo trofeo in carriera, battendo i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller ... Da corrieredellosport.it

MLS - Inter Miami campione per la prima volta, battuti 3-1 i Vancouver Whitecaps nella finale - L'Inter Miami vince le Finals di MLS e si assicura un altro trofeo stagionale dopo la vittoria della Eastern Conference della scorsa settimana. Da napolimagazine.com

MLS, Inter Miami campione per la prima volta! De Paul-gol, Messi trascina: Vancouver ko - L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3- Segnala tuttomercatoweb.com

Inter Miami campione MLS, Messi trionfa - La franchigia della Florida, con David Beckham come boss, conquista la prima MLS Cup. Riporta pianetagenoa1893.net

Messi porta l'Inter Miami a vincere il suo primo titolo in MLS: battuto Muller in finale - L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3- Scrive tuttonapoli.net

Calcio: Messi e l'Inter Miami campioni della MLS - Lionel Messi e l'Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Segnala msn.com