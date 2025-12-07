Inter Liverpool vigilia rovente | Slot a un passo dall’esonero Gerrard pronto al ritorno ad Anfield

Inter News 24 Inter Liverpool, i reds attraversano uno dei momenti più delicati della stagione: squadra allo sbando e spogliatoio in tensione. La vigilia di Inter-Liverpool si trasforma in un caso internazionale. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset e dalle indiscrezioni raccolte da DaveOCKOP, i Reds stanno vivendo ore di caos totale dopo la pesante figuraccia contro il Leeds in Premier League. La posizione di Arne Slot, arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Klopp, è ormai appesa a un filo. Le prestazioni del Liverpool sono in caduta libera e il rapporto tra tecnico e spogliatoio sembra essersi inclinato definitivamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, vigilia rovente: Slot a un passo dall’esonero, Gerrard pronto al ritorno ad Anfield

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter

Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter

Inter Liverpool, il programma ? Orari di allenamenti e conferenze - facebook.com Vai su Facebook

#Liverpool in crisi: tensione #Salah - #Slot, #Inter alla finestra in vista della #Champions - #sportpress24 sportpress24.com/2025/12/07/liv… @LFC @ChampionsLeague @Inter Vai su X

Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia… - E quindi sì, ora parleremo un po’ di rogne azzurre (ma poco) e però prima lasciatecelo gridare ai ... Da tuttomercatoweb.com

Liverpool scatenato: accordo raggiunto con Guehi, ma vuole anche Leoni. Inter avvisata - Wirtz, Frimpong, Ekitiké e Kerkez non sembrano aver calmato l'appetito dei campioni d'Inghilterra, che ... Scrive tuttomercatoweb.com

Liverpool, Fabinho: 'Inter miglior squadra di Serie A da anni, all'andata non meritava di perdere' - Alla vigilia della gara di Champions contro l'Inter, il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato in conferenza stampa: "Ho già fatto sei gol ma vorrei arrivare in doppia cifra, e con Klopp che ... Secondo calciomercato.com