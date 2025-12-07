Inter Liverpool Szoboszlai avvisa i nerazzurri | Dobbiamo reagire E martedì…

Inter News 24 Inter Liverpool, Szoboszlai avvisa i nerazzurri dopo l’ennesimo passo falso in Premier League. Le sue dichiarazioni sul match di martedì. Continua il periodo nero per il Liverpool di Arne Slot. Contro il Leeds United a Elland Road, i Reds, in vantaggio per 2-0, si sono fatti rimontare, rimediando un deludente 3-3 a pochi giorni dalla cruciale sfida di UEFA Champions League a San Siro contro l’Inter. A rendere la situazione più tesa è il pesantissimo sfogo del fuoriclasse egiziano Mohamed Salah dopo il triplice fischio. L’episodio aggiunge pressione sulla squadra in vista dell’impegno europeo contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Liverpool, Szoboszlai avvisa i nerazzurri: «Dobbiamo reagire. E martedì…»

