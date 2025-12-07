Inter Liverpool il programma di domani | tra conferenza e allenamenti ecco gli orari

Inter News 24 Cresce l’attesa per Inter Liverpool. Vediamo il programma e gli orari degli impegni della compagine meneghina, tra allenamenti e conferenza stampa. Cresce l’attesa per il big match di UEFA Champions League: martedì 9 dicembre, alle ore 21:00, l’Inter affronterà il Liverpool a San Siro per la sesta giornata della fase campionato della stagione 2025-2026. Lo scontro con i Reds di Arne Slot è cruciale per il cammino europeo dei nerazzurri. La giornata di lunedì 8 dicembre, vigilia dell’incontro, sarà scandita da precisi impegni per entrambe le squadre. La mattina vedrà i nerazzurri scendere in campo per la sessione di allenamento alle 11:15 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

