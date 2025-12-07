Inter-Liverpool il programma della vigilia | a che ora parla Chivu in conferenza

In vista della sfida di martedì 9 dicembre alle 21:00 tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 202526, sono stati definiti gli appuntamenti ufficiali della vigilia. Lunedì 8 dicembre sarà una giornata intensa, scandita da allenamenti e conferenze stampa delle due squadre. Programma dell’Inter – Appiano Gentile, BPER Training Centre. • 11:15 – Allenamento aperto ai media nella prima parte • 14:30 – Conferenza stampa ufficiale con Cristian Chivu e un giocatore Programma del Liverpool. • 11:45 ora locale (12:45 italiane) – Seduta di allenamento all’AXA Training Centre di Liverpool • 19:45 – Conferenza stampa ufficiale a San Siro con Jurgen Klopp e un tesserato dei Reds Una vigilia dal respiro europeo che porterà le due squadre a definire gli ultimi dettagli prima del grande appuntamento in un San Siro già verso il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it