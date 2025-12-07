Inter Lautaro forza 30 | Chivu sorride
La domenica odierna è di relax e gioia per l’Inter che, nella serata di ieri 6 dicembre, ha battuto con un secco 4-0 il Como. Una prestazione perfetta da parte dei nerazzurri, che hanno messo al tappeto un cliente ostico dal punto di vista tecnico e tattico. L’obiettivo è quello di non lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo, rimanendo con i piedi ben piantati per terra. La prossima gara è quella con il Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, contro una squadra che sta vivendo un periodo di forma complicato. Tornando sulla gara con i Lariani, però, Cristian Chivu può sorridere per il rendimento di uno dei punti fermi del suo scacchiere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Totti: “Roma-Inter una battaglia. Lautaro o Dybala? Servirà… Cristante”
Pisa-Inter 0-2, la doppietta di Lautaro fa volare Chivu al secondo posto
Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-si - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter batte il Como 4-0 con gol di #Lautaro, #Thuram, #Calhanoglu e Carlos #Augusto e sale in testa alla classifica? Il commento di @tancredipalmeri da San Siro Vai su X
DAZN - Inter, Lautaro Martinez: "Dimostrata tutta la nostra forza contro una squadra forte, vittoria importantissima" - Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Como: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, affrontando una squadra con un allenatore c ... Riporta napolimagazine.com
Inter forza quattro, Como travolto a San Siro - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Inter - Si legge su fantacalcio.it
Calcio: Inter; Lautaro, abbiamo dimostrato la nostra forza - È una vittoria importantissima, abbiamo dimostrato tutta la nostra voglia". Come scrive msn.com