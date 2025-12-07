Inter Lautaro forza 30 | Chivu sorride

La domenica odierna è di relax e gioia per l’Inter che, nella serata di ieri 6 dicembre, ha battuto con un secco 4-0 il Como. Una prestazione perfetta da parte dei nerazzurri, che hanno messo al tappeto un cliente ostico dal punto di vista tecnico e tattico. L’obiettivo è quello di non lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo, rimanendo con i piedi ben piantati per terra. La prossima gara è quella con il Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita estremamente delicata, contro una squadra che sta vivendo un periodo di forma complicato. Tornando sulla gara con i Lariani, però, Cristian Chivu può sorridere per il rendimento di uno dei punti fermi del suo scacchiere. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

