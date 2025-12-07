Inter Genoa Women 5-0 dominio nerazzurro all’Arena | goleada e vetta salda per Piovani
Inter News 24 Inter Genoa Women 5-0, cinquina nerazzurra contro le liguri e si tiene stretta il primo posto! Che partita per la squadra di Piovani. Inter Genoa Women è il manifesto della superiorità nerazzurra: cinque gol, controllo totale del match e risposta autoritaria dopo la sosta. La squadra di Piovani travolge le rossoblù e continua la sua corsa nelle zone alte della Serie A. All’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano va in scena una prova di forza netta dell’ Inter Women, che supera il Genoa con un perentorio 5-0 nell’ottava giornata di campionato. La squadra allenata da Gianpiero Piovani, tecnico esperto e meticoloso nella gestione del gruppo, imposta subito la gara su ritmi altissimi, soffocando le iniziative delle rossoblù fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
