Inter News 24 Inter da urlo contro il Como: quando gioca così è difficile per qualsiasi avversario. E mister Chivu non può fare questa confessione.. “Tanta Inter, bella davvero.” Non usa giri di parole Il Giornale per descrivere la roboante prestazione della squadra guidata dall’allenatore Cristian Chivu, che ha schiantato il Como per 4-0 davanti ai propri tifosi a San Siro. La vittoria è stata nettamente superiore alle capacità del Como di Cesc Fàbregas, a dimostrazione che, quando i nerazzurri esprimono un simile livello di gioco, sono davvero poche le formazioni che possono evitare la disfatta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter fenomenale, quando gioca così è dura per tutti. E Chivu non può confessare questa cosa

