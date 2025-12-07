Inter Como una gara ricca di sfaccettature! Il successo contro Fabregas nasconde delle scelte oculate

Inter News 24 Inter Como, la vittoria di Chivu su Fabregas è nata da degli accorgimenti tattici non indifferenti: i dettagli del match di San Siro. Il giorno dopo il netto successo contro il Como, il Corriere dello Sport mette sotto la lente d’ingrandimento la prestazione dell’Inter e individua nel pressing corale il vero segreto della gara. La fotografia scattata al minuto 80 è diventata l’emblema della serata: il Como prova a ripartire con Ramon, difensore centrale della squadra di Cesc Fabregas, ma viene immediatamente aggredito da quattro nerazzurri in sequenza. Prima Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, poi Hakan Calhanoglu, regista turco, quindi Nicolò Barella, centrocampista totale, con Henrikh Mkhitaryan a sovrintendere l’azione. 🔗 Leggi su Internews24.com

