Inter Como una gara ricca di sfaccettature! Il successo contro Fabregas nasconde delle scelte oculate
Inter News 24 Inter Como, la vittoria di Chivu su Fabregas è nata da degli accorgimenti tattici non indifferenti: i dettagli del match di San Siro. Il giorno dopo il netto successo contro il Como, il Corriere dello Sport mette sotto la lente d’ingrandimento la prestazione dell’Inter e individua nel pressing corale il vero segreto della gara. La fotografia scattata al minuto 80 è diventata l’emblema della serata: il Como prova a ripartire con Ramon, difensore centrale della squadra di Cesc Fabregas, ma viene immediatamente aggredito da quattro nerazzurri in sequenza. Prima Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, poi Hakan Calhanoglu, regista turco, quindi Nicolò Barella, centrocampista totale, con Henrikh Mkhitaryan a sovrintendere l’azione. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Inter-Como (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Formazioni ufficiali Inter Women Como: le scelte di Piovani e Sottili
Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas... - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter strapazza il Como (4 a 0) e balza in testa. Stasera tutti i riflettori su Napoli-Juve: Conte e Spalletti contro il loro passato Vai su X
Inter-Como, moviola: Di Bello si perde quasi tutto per strada, troppi errori - La prova dell’arbitro brindisino Marco Di Bello a San Siro nell’anticipo di serie A Inter- Secondo sport.virgilio.it
Inter-Como: a San Siro designato Di Bello, l’arbitro della gara con la Cremonese - Per la gara di San Siro tra Inter e Como è stato designato Marco Di Bello di Brindisi. Segnala espansionetv.it
Inter-Como 4-0: poker nerazzurro, serata perfetta - Como di Sabato 6 dicembre 2025: Lautaro apre le marcature, a segno anche Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto ... Lo riporta calciomagazine.net