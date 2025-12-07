Inter Como prova di forza dei nerazzurri | superata la grande sfida contro i lariani! Le ultime
Inter News 24 Inter Como, una delle vittorie più significative della stagione per la squadra di Chivu con un avversario imbattuto da mesi. C’era grande attesa attorno alla sfida tra Inter e Como. I lariani di Cesc Fabregas, allenatore spagnolo alla prima esperienza in Serie A, arrivavano a San Siro senza sconfitte da tre mesi. Per i nerazzurri di Cristian Chivu, tecnico romeno alla guida del nuovo corso interista, era un vero banco di prova dopo qualche passo falso di troppo in campionato. La risposta è stata chiarissima: 4-0 netto, partita indirizzata subito e mai realmente in discussione. Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano, e compagni hanno stritolato un avversario che fino a quel momento si era dimostrato solido, organizzato e difficile da affrontare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Inter-Como (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Formazioni ufficiali Inter Women Como: le scelte di Piovani e Sottili
L'Inter strapazza il Como (4 a 0) e balza in testa. Stasera tutti i riflettori su Napoli-Juve: Conte e Spalletti contro il loro passato Vai su X
#Calcio #SerieA L'Inter vince sul Como per 4-0. I nerazzurri salgono al primo posto. Vittorie anche per Sassuolo, 3-1 sulla Fiorentina, e Verona, 3-1 con l'Atalanta. Oggi Cremonese-Lecce, Cagliari-Roma, Lazio-Bologna e il big match #NapoliJuventus Foto A - facebook.com Vai su Facebook
Nerazzurri super col Como, QS in prima pagina: "Prova di forza, Inter in vetta" - "Prova di forza, Inter in vetta": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del QS. Da tuttomercatoweb.com
La miglior Inter della stagione: Chivu master class. Alla dirigenza nerazzurra… - Con una grande prova di forza, l'Inter ha surclassato il Como con un netto 4- Si legge su msn.com
Inter forza quattro, Como travolto a San Siro - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Inter - Come scrive fantacalcio.it