Inter Como Longhi spiega il 4-0 | Risultato esagerato? Ecco perché
di Dario Bartolucci Inter Como racconta una vittoria più complessa di quanto dica il risultato finale: Bruno Longhi analizza la prova della squadra di Chivu. Il netto 4-0 con cui l’Inter ha superato il Como ha riportato i nerazzurri in testa alla classifica, almeno per una notte. Una vittoria che ha colpito per le dimensioni del punteggio ma che, secondo Bruno Longhi, giornalista ed esperto di calcio, trova una spiegazione precisa nella diversa natura delle due squadre. Il commento dell’opinionista è arrivato tramite un post su X dopo la gara disputata a San Siro, facendo luce su ciò che realmente ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
