Inter Como le pagelle della Gazzetta | Chivu guida la lezione Luis Henrique incanta
Inter News 24 Inter Como diventa una dimostrazione di forza totale anche nelle valutazioni individuali: voti alti per i nerazzurri. La prestazione dominante dell’Inter contro il Como trova conferma anche nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Il 4-0 di San Siro viene raccontato attraverso voti netti, che certificano la superiorità assoluta dei nerazzurri e le difficoltà evidenti della squadra di Cesc Fabregas, tecnico spagnolo ancora in fase di costruzione del proprio progetto. Il voto più alto va a Luis Henrique, esterno brasiliano autore di una prestazione devastante: 7 pieno per l’uomo che ha servito un assist e. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Inter-Como (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla
Formazioni ufficiali Inter Women Como: le scelte di Piovani e Sottili
L'Inter scopre anche Luis Henrique: prestazione solida e primo assist contro il Como ? Vai su X
L’#Inter si diverte col Como: 4-0. Buon per #Marotta che #Fabregas rifiutò, #Chivu è meno da copertina ma è bravo Fabregas torna sul lago con quattro pappine. Non c'è stata partita. L'Inter ha giocato con ferocia agonistica. Reti di #Lautaro, Thuram, Calhanog - facebook.com Vai su Facebook