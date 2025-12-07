Inter Como la ThuLa torna in azione Gol e giocate decisive per stendere i lariani E il francese batte un record
Inter News 24 Inter Como, la coppia d’attacco Lautaro Thuram torna a far sorridere i tifosi nerazzurri nella vittoria contro i lariani. E il francese batte un record. L’Inter si gode la vetta della classifica grazie a una prestazione offensiva travolgente contro il Como, con la miscela letale della “Thu-La” che è tornata a sbriciolare le difese avversarie. L’attacco dei sogni, composto dal capitano Lautaro Martínez e dal francese Marcus Thuram, è tornato a segnare in tandem dopo 103 giorni, tra infortuni e prestazioni sottotono. È questo il messaggio rumoroso lanciato dalla nuova capolista del campionato e riportato da La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com
