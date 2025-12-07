Inter Como la rivincita di Chivu su Fabregas dietro il 4-0 di San Siro
Inter News 24 Inter Como: dietro il poker rifilato ai comaschi si nasconde una vera rivincita tecnica e personale per Chivu! Le ultime. Il 4-0 dell’Inter contro il Como è un risultato roboante, inappellabile, che riporta i nerazzurri in testa alla classifica in attesa che le concorrenti per lo scudetto scendano in campo. Ma dietro questo successo netto non c’è soltanto la fotografia di una vetta ritrovata: si nasconde anche una profonda rivincita personale e tecnica di Cristian Chivu su Cesc Fabregas. La storia è nota. In estate, dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter aveva individuato proprio nello spagnolo il primo nome per la panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
