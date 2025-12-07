Inter News 24 Inter Como racconta molto più di un 4-0 netto: il successo contro la squadra di Fabregas diventa il manifesto dell’intensità. Il giorno dopo la vittoria travolgente contro il Como, il Corriere dello Sport esalta la prova di forza dell’Inter di Cristian Chivu, tecnico romeno che sta dando un’identità sempre più riconoscibile ai nerazzurri. Non solo qualità tecnica, ma soprattutto ferocia agonistica, spirito di sacrificio e capacità di colpire nei momenti chiave. L’immagine simbolo del match arriva intorno all’80’, con la gara già sul 2-0. Un pallone recuperato dal Como sulla destra viene immediatamente aggredito da Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, poi da Hakan Calhanoglu, regista turco di qualità, quindi da Nicolò Barella, centrocampista totale, con Henrikh Mkhitaryan a garantire equilibrio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, la lezione di ferocia che certifica la nuova identità nerazzurra