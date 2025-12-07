Inter Como il corriere dello Sport non ha dubbi! Thuram devastante e Chivu stratega | tutti i voti del 4-0

Inter News 24 Inter Como pagelle certificano il dominio nerazzurro a San Siro: Marcus Thuram è il migliore in campo, Barella e Calhanoglu trascinano. Il 4-0 dell’Inter sul Como ha trovato piena conferma anche nei giudizi della stampa, che hanno premiato in maniera netta la prestazione dei nerazzurri. Su tutti spicca Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, indicato come migliore in campo dopo una prova devastante: continui scatti, dominio fisico, lavoro spalle alla porta e il gol che ha coronato una serata praticamente perfetta. La sua prestazione è stata l’emblema dell’atteggiamento feroce mostrato dall’Inter per tutta la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, il corriere dello Sport non ha dubbi! Thuram devastante e Chivu stratega: tutti i voti del 4-0

