Inter News 24 Inter Como, dopo il successo pesante per 4-0 degli uomini di Chivu c’è grande sollievo nella dirigenza nerazzurra per questa ragione. L’ Inter ha travolto il Como con un roboante 4-0 a San Siro, in una partita che ha visto le devastanti fiammate dei nerazzurri non lasciare scampo ai “ragazzi terribili” guidati dal tecnico spagnolo Cesc Fàbregas. L’analisi della partita si è concentrata sul duello a distanza tra i due allenatori, un confronto che riporta alla mente le vicissitudini estive della panchina del club di viale della Liberazione. LEGGI ANCHE: Inter Como, Fabregas bocciato in pieno da Tuttosport: voto 5. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, grande sollievo per la dirigenza nerazzurra: ecco perché