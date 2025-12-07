Inter News 24 Inter Como, il tecnico dei lariani viene bocciato in pieno da Tuttosport, che gli assegna un misero 5 in pagella. Ecco che cosa non ha convinto. Il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, non è riuscito a contenere lo strapotere dell’ Inter nella recente sconfitta, una prestazione che gli è costata una sonora bocciatura sulle pagelle di Tuttosport, dove ha meritato un voto di 5. Il giudizio del quotidiano torinese evidenzia che l’allenatore spagnolo non solo non è riuscito a contrastare la superiorità dell’ Inter guidata da Cristian Chivu, ma ha anche mancato nel dare la scossa decisiva alla sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, Fabregas bocciato in pieno da Tuttosport: voto 5. Ecco cosa non ha convinto