Inter Como esaltazione nerazzurra dopo il 4-0 | Quando gioca così sono pochi a salvarsi

Inter News 24 Inter Como racconta una notte perfetta per la squadra di Cristian Chivu: dominio totale sul campo, primato riconquistato per una sera. “Tanta Inter, bella davvero”. Non usa giri di parole Il Giornale per descrivere la roboante prestazione dei nerazzurri, che a San Siro hanno travolto il Como con un netto 4-0 davanti ai propri tifosi. Una vittoria pesante, non solo per il risultato, ma per il modo in cui è maturata: intensità, qualità e gestione totale della partita. La squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno al centro di un momento d’oro, ha dimostrato ancora una volta di poter alzare il livello quando serve davvero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, esaltazione nerazzurra dopo il 4-0: «Quando gioca così, sono pochi a salvarsi»

